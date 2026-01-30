ニューヨーク証券取引所のトレーダーら＝29日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比55.96ドル高の4万9071.56ドルで取引を終えた。米長期金利の低下が好感され、景気敏感株を中心に買い注文が優勢だった。前日発表のIT大手マイクロソフト決算でクラウド事業の内容が期待に届かず、ハイテク株を中心に売りが先行。その後、金利低下を受けて金融や製造業の一部