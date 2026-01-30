英国のロンドンに本部を置く、金関連産業の市場開発を目的とする非営利団体のワールド・ゴールド・カウンシルは、1月29日に発表した2025年の「世界金需要トレンド報告書」で、2025年には金の総需要が過去最高の5002トンに達したことを明らかにしました。地政学上の緊張と世界経済の不確実性が金への投資需要を大幅に押し上げ、2025年の金需要総額は5550億ドル（約85兆2000億円）に達しました。2025年には世界の金投資需要が2175ト