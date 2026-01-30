【ニューヨーク＝木瀬武】２９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比５５・９６ドル高の４万９０７１・５６ドルだった。値上がりは２営業日連続。前日に決算発表した米ＩＴ大手マイクロソフトが急落した一方、ＩＢＭが大きく上昇するなど、ハイテク株を巡って市場の評価が分かれた。