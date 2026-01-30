メッツが元ドジャースのオースティン・バーンズ捕手（36）とマイナー契約を結んだと発表した。メジャーリーグのスプリングトレーニングへの招待も含まれる。ニューヨークポスト紙が報じている。バーンズは昨季、ドジャースでの出場が13試合にとどまり、5月にリリースされた。その約1か月後にジャイアンツとマイナー契約を結んだが、メジャー復帰は果たせず、8月に再びリリースされている。今後は、フランシスコ・アルバレス