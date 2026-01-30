元テレビ東京でフリーの鷲見玲奈アナウンサーが、衣装ショットを公開した。鷲見アナは３０日までに自身のインスタグラムを更新。「ＴＢＳの巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会に出演させていただきました」と書き出した。「ラジオ体操の威力すごい…！！生姜の力すごい…！！！もう私はこの２つを信じて生きていきたいと思います。見逃した方はTBS FREEにてぜひ」と感動を述べた。この投稿には、「鷲見ちゃん♡