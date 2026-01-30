NY株式29日（NY時間16:22）（日本時間06:22） ダウ平均49071.56（+55.96+0.11%） S＆P5006969.01（-9.02-0.13%） ナスダック23685.12（-172.33-0.72%） CME日経平均先物53430（大証終比：+120+0.23%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅に続伸。上昇して始まったものの、途中で下げに転じた。本日はＩＴ・ハイテク株に売りが強まり、ナスダックが大幅安となる中、ダウ平均も上げを維持