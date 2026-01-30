米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25） 米2年債 3.559（-0.012） 米10年債4.233（-0.010） 米30年債4.855（0.000） 期待インフレ率2.340（-0.016） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの、途中から下げに転じている。特段の材料はなかったが、月末接近でポジション調整も出ていたようだ。 なお、この日は７年債入札が実施