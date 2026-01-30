ドル円、下げ渋るも一時１５２円台に下落ドルは再び上値の重い展開＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は一時１５２円台に下落したものの、終盤に下げ渋った。前日のドル買い戻しは一服し、ドルは再び上値の重い展開が見られている。前日に１５４円台まで買い戻されていたが、上値を抑えられている状況。 明日につなぎ予算の期限を前に、米国土安全保障省（ＤＨＳ）の予算を巡って米議会が再び緊張しており、