アメリカのトランプ大統領はロシアのプーチン大統領に対し、現地での厳しい寒さを踏まえウクライナに対する攻撃を一時停止するよう伝え、プーチン氏がこれに同意したことを明らかにしました。トランプ大統領：キーウなどの都市への攻撃を1週間控えるようプーチン大統領に要請し、彼はそれに応じた。トランプ大統領は29日、ウクライナの現状を「異常な寒さだ」と表現し、1週間の攻撃停止の要請にプーチン氏が理解を示したことに安堵