【「らーめん再遊記」14巻】 1月30日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「らーめん再遊記」の14巻を1月30日に発売する。価格は770円。 本作は「ラーメン発見伝」、「らーめん才遊記」と続いてきたラーメン×ビジネスマンガの最新作。ラーメン界の一大革新と一大ブームを牽引したカリスマ・芹沢の活躍が描かれる。