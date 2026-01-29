「ビルケンシュトック（BIRKENSTOCK）」が、ニューヨーク発のブライダルブランド「ダニエル・フランケル（DANIELLE FRANKEL）」とコラボレーションしたカプセルコレクションを2月12日に発売する。ビルケンシュトック 原宿コンセプトストアおよび公式オンラインストオアで取り扱う。【画像をもっと見る】ダニエル・フランケルは、デザイナーのダニエル・フランケル・ハーシュ（Danielle Frankel Hirsch）が2017年に設立したブラ