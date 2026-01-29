スキン&マインドブランド「バウム（BAUM）」が、数量限定ライン「サクラツリー」の発売を記念したポップアップイベントを、東京・下北沢の下北沢 BONUS TRACKで2月6日から8日まで開催する。入場は無料。【画像をもっと見る】会場は施設内の2つのギャラリーで構成。ギャラリー1ではさくらの樹木の香りを表現したタペストリーを配した空間で、同ラインのハンドウォッシュやオードトワレを体験できるほか、商品の購入も可能。