「ディオール（DIOR）」が、フレグランス コレクション「ラ コレクシオン プリヴェ」から、レザーの香りの新作オードゥ パルファン「キュイール サドル」（50mL 2万5300円、100mL 4万5100円、200mL 6万3140円、12mL×2本 1万1200円）を2月6日に発売する。【画像をもっと見る】フレグランスにおける「レザー」は、独立した香調ではなく、ファセットやアコードを示す。起源は16世紀にカトリーヌ・ド・メディシスによる香り付き手