鳥取県倉吉市の広田一恭市長が開設しているＳＮＳの個人アカウントが何者かに乗っ取られ、詐欺の可能性がある画像やメッセージを投稿される被害に遭ったことがわかった。市企画課によると、今のところ、ほかに被害は確認されていない。個人で使用しているインスタグラムとフェイスブック。インスタグラムでは広田市長が暗号資産への投資を呼びかけるような画像が投稿され、広田市長は知人からの連絡で２５日に乗っ取られたこと