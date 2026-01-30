国連のグテーレス事務総長は29日会見し、アメリカと中国に触れつつ地球規模の課題は、一つの大国が主導したり、二つの大国が勢力圏を築いたりすることで解決されるものではないと訴えました。国連グテーレス事務総長「地球規模の課題は一つの大国が主導権を握っても解決されない。二つの大国が世界を対立する勢力圏に分割しても解決されない」国連のグテーレス事務総長は今年の優先課題に関する会見でアメリカと中国に言及しつつ