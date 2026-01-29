お腹まわりが気になって運動しているのに、なぜか変化を感じにくい…。そんな大人世代の女性は少なくありません。その理由のひとつが、腹筋だけを動かして体幹まで使えていないこと。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ヘッド・ロールアップ】です。お腹を丸めて起き上がるシンプルな動きで、姿勢を支える筋肉まで同時に刺激でき、腰まわりの印象を内側から整えやすくなります。ヘッド・ロールアップ（１）背