なかなか痩せにくいお腹と下半身ですが、だからこそお腹、太もも、お尻、ふくらはぎなどを短時間で全体的に効率良く引き締めるエクササイズを習慣化したいところ。そこでおすすめの簡単エクササイズが【足上げクランチ】です。簡単に説明すると足を上げてクランチ（寝た状態から上半身を起こす腹筋運動）で、腹筋の下部、お尻、太ももなど下半身全体を一挙に鍛えることができます。🌼２週間でウエスト−５cm×体重５kg減。