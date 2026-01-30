大泉洋が主演する10月期の連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）で、箱根駅伝に挑む学生たちを演じる追加キャスト第4弾として、杢代和人（原因は自分にある。）、林裕太、堀家一希、大原由暉の出演が発表された。【写真】第3弾キャストには菅生新樹・樋之津琳太郎・相馬理・山崎雄大・旭惟吹が発表原作の同名小説は、日本の正月の風物詩となった箱根駅伝をテーマに作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆