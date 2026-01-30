中村倫也主演ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）第5話（2月13日放送）のゲストとして、元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴がテレビドラマ初出演。7人組ボーイズグループ・NAZE躍進の鍵を握る音楽番組プロデューサー役を演じる。【写真】礼真琴、きりっとした表情もステキな場面写真本作は、K‐POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の