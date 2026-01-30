これは、5歳の息子を育てる筆者である私自身が体験した出来事です。いつの間にか「抱っこして」と言わなくなった息子。その小さな変化に、成長の嬉しさと同時に、少しの寂しさを感じました。何気ない親子の会話を通して、子どもが一歩ずつ大人に近づいていることを実感した、忘れられない出来事です。 最近、息子から「抱っこして」が消えた 最近、5歳の息子にちょっとした変化を感じました。これまでは、私がキッチンに立った