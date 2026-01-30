◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル）追い切り＝１月２９日、美浦トレセン時計は地味でも質の高い走りに本格化が迫っていることが感じられた。重賞初出走Ｖを目指すウェイワードアクト（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父マクレーンズミュージック）は、美浦・Ｗコースを単走で６ハロン８６秒２―１２秒７。程良くあごを引く理想に近い首の使い方、一歩一歩を力強くかき込むフォームに重厚感が