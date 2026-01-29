世界最大級のカスタムカーの祭典、東京オートサロン。その出展企業のなかには、毎年軒を連ねる「老舗チューナー」たちがいる。1980年の創業以来、日本のチューニングシーンを牽引し続けてきた総合パーツメーカー「ブリッツ（BLITZ）」は、そのなかでも代表的なメーカーだ。 オートサロン常連の彼らに課せられるのは、つねに時代をリードする「新