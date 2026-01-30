日本は超インフレ社会になる――。『エブリシング・ヒストリーと地政学』が話題のエミン・ユルマズ氏と新著『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』を刊行したコメンテーター・投資家の杉村太蔵氏はこう警鐘を鳴らす。「日経平均は2050年に30万円を突破し、おにぎり1個1000円の時代が来る」。激動の経済環境下で、今どのような投資戦略が必要なのか？【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆◆©AFLO日経平均は5万2千円台でも