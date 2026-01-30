『西洋の敗北』が大きな話題となっている歴史人口学者のエマニュエル・トッド氏が、建築家の隈研吾氏と対談。日本と海外諸国の建築の違いについて語り合った。（通訳＝堀茂樹）【画像】10万部超のトッド氏の著作◆◆◆トッド理論に勇気づけられた隈建築の分野で言うと、とくに1985年のプラザ合意以降、米国の建築が退屈なものになっていきました。同時に世界のなかで米国の建築家が存在感を失っていきました。それはおそらく経