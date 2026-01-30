喉の老化は、見た目では判断できないが、実は40代から始まっており、インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症の重症化につながる。また、高齢になるにつれて、フレイルや誤嚥性肺炎の引き金になりうる。では、喉の老化に気づくにはどうすればよいのか（取材・構成神保順紀）。【画像】嚥下障害を疑う「喉の老化」セルフチェック◆◆◆老化に気付くポイントとは？喉は内部器官ですから、見た目では老化を判断できない