トランプ大統領（右）とルビオ国務長官＝29日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、ベネズエラ上空の空域を開放し、民間航空機が飛行できるよう関係省庁や米軍に指示したと明らかにした。「米国民は間もなくベネズエラに行けるようになる」と述べた。ベネズエラではマドゥロ大統領拘束後、暫定政権が米政権と協力する姿勢を示しており、緊張緩和を受けた対応の一環。トランプ氏はホワイトハウス