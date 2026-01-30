山口県宇部市沖の周防灘で2024年、貨物船に衝突された漁船の乗組員2人が死傷する事故があり、丸亀簡裁が業務上過失致死傷などの罪で、貨物船の男性機関長（27）に罰金70万円の略式命令を出していたことが30日、分かった。昨年8月28日付。命令によると、24年4月11日朝、見張りをせずに第18天神丸を航行し、操業中の漁船に衝突して転覆させた。宇部市の甲板員の男性＝当時（59）＝が海に転落して溺死、船長が重傷を負った。運