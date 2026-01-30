〈「ルイをトレードして…」NBA屈指の選手へと成長した八村塁が、それでもトレードの槍玉に挙げられる“不条理すぎる理由”〉から続くロサンゼルス・レイカーズという世界屈指の人気球団に在籍し、3ポイント成功率4割超というエリート級の数字を残しながら、連日のようにトレードの噂にさらされる八村塁。【画像】え…あの二刀流レジェンドが子どもみたい…八村塁と大谷翔平のツーショットを見るその背景には、現状のレイカー