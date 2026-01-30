ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、アメリカのトランプ大統領はプーチン大統領と「1週間の攻撃停止で合意した」と話しました。アメリカトランプ大統領「プーチン大統領に、キーウや各都市への攻撃を1週間控えるよう個人的に要請し、彼は応じた。とても素晴らしいことだ」トランプ大統領は29日、プーチン大統領と電話会談を行ったとしたうえで、ウクライナに「異例の寒波」が襲来していることを考慮して、1週間、攻撃を停止するこ