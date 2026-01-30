ロシア軍の移動式妨害ステーションウクライナ政府の公式サイト「ユナイテッド24」は2026年1月27日、ロシア軍のR-330Zh「ジーテル」電子戦妨害通信ステーションを撃破したと発表しました。【動画】無人機同士の連携で撃破！ これが、R-330Zh「ジーテル」攻撃の瞬間ですこの攻撃は、ドネツク州の前線で第413無人システム連隊により実施されたものです。まず、偵察ドローンが目標を発見し、その後、一人称視点のFPV自爆ドローンが