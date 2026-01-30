日本相撲協会は29日、東京・両国国技館で理事会を開き、東京・足立新田高3年の甲斐田龍馬（かいだ・たつま、18＝春日野部屋）の三段目最下位格付け出し、東農大4年の木下優希（22＝時津風部屋）の幕下最下位格付け出しをそれぞれ承認した。足立新田高3年の甲斐田龍馬は、昨年の全国高校総体3位、全国高校選抜十和田大会準優勝、国民スポーツ大会少年の部準優勝などの実績を持つ。高校総体と国スポのベスト4以上に三段目最下位