今週は土日京都で12鞍。日曜重賞のシルクロードステークスでは、ヤブサメとのコンビで重賞初挑戦。前走の淀短距離ステークスでは素晴らしい切れ味を発揮して、後方から一気に差し切った。メンバーは揃うが春のG1戦線へ向けて好結果を残したいところ。ややハンデが重いかという印象もあるが、展開ハマれば前走の再現もある。【淀短距離S】武豊ヤブサメが矢のような伸びで快勝土日で12鞍●武豊 今週の騎乗馬・1月31日（土）京都2R