2022年のサンケイスポーツ賞フローラステークス（G2）を制したエリカヴィータ（牝7・美浦・国枝栄厩舎）が、1月29日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道日高郡新ひだか町のグランド牧場で繁殖馬となる予定。【フローラS】エリカヴィータが重賞初制覇クラシック戦線でも存在感エリカヴィータは2019年2月3日生まれ。父キングカメハメハ、母マルシアーノという血統で、馬主は三木正浩氏。JRA通算成績は23戦2勝で、獲得賞金は7