長年、自助グループを運営している石橋氏は、福祉の運動家でもある。今回は石橋氏が、障害者手帳をめぐって厚生労働省に申し入れをした経緯や、その現場で得た感触などを明かしてくれた【第7回】マンガで主要な経済的支援制度がわかる！青木氏の著書『発達障害・精神疾患がある子とその家族がもらえるお金・減らせる支出』は書店・ネット書店で好評発売中！【対談者プロフィール】●青木聖久（あおき・きよひさ）日本福祉大学