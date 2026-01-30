アメリカ・トランプ政権の国境管理の責任者は29日、連邦捜査官による射殺事件が相次いだミネソタ州で標的を絞った戦略的な取り締まりを行うと述べ、方針の転換を示唆しました。トランプ政権で国境管理の責任者を務めるホーマン氏は29日、不法移民の大規模摘発が行われているミネソタ州ミネアポリスで、今後は「標的を絞った戦略的な取り締まり活動」を行うと発表しました。また、この地域に配備されているおよそ3000人の連邦捜査官