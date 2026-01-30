10年ぶりに開催されるキル フェ ボンのショコラフェア｢Strawberry meets Chocolate｣。みずみずしい紅ほっぺやあまおうの甘酸っぱさに、まろやかで奥行きのあるチョコレートが重なり、ひと口ごとに心がほどけていく。贈る人を想う時間にも、頑張った自分をねぎらうひとときにも寄り添う、バレンタインシーズンならではの特別なタルトがそろいました。 特選 “紅ほっぺ”とチョコレートクリームのタルト