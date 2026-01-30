「久しぶりのラウンドが決まったゴルファー」は、このレッスンが必読。 有村自身、産休や育児でクラブを握らない時間が長かったが、そこから復帰するまで経験をもとに、急ピッチで仕上げる”いろは”を伝授します！ アドレスとアライメントがドライバーショットの成否を分ける！ 「ティーショットは打つ前にすべてが決まるといっても過言ではありません」と有村。飛距離の出るドライバーは、ほ