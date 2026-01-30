アメリカのトランプ大統領は「アメリカの金利は世界のどの国よりも低くなるべきだ」と持論を主張し、利下げを見送ったFRB＝連邦準備制度理事会を強く批判しました。アメリカトランプ大統領「アメリカの金利は世界中のどこよりも低くなるべきだ。2ポイントか3ポイント下げるべきだ」トランプ大統領は29日、閣議でこのように話しました。SNSでは、前日に政策金利の据え置きを決めたFRBのパウエル議長を「愚か者」と呼び、「彼はア