広島の新外国人フレディ・ターノック投手（２７）＝前マーリンズ＝が２９日、マツダスタジアムで入団会見に臨んだ。先発として期待される１９３センチの長身右腕は１年間先発ローテを守り、リーグ優勝の使者になると宣言した。大好きなアニメ「鬼滅の刃」のように“全集中”し、新井鯉の救世主となる決意だ。米国の歴史的寒波により、来日予定が当初より１日遅れた。少しの時差ボケがあるものの、ターノックは笑顔の連続だ。入