埼玉県で1963年に女子高校生を殺害したとして服役し、無実を訴えながら昨年亡くなった石川一雄さん（享年86）の妻が裁判のやり直し（再審）を求める「狭山事件」で、弁護団の壬生隆明弁護士（福岡県弁護士会）が、「狭山事件を考える」をテーマに、2月7日午後2時から福岡市東区馬出4丁目の県教育会館で講演する。「狭山事件を考える福岡市民の会」（高浜圭子代表）の主催。参加無料。石川さんは63年に逮捕され、無期懲役が確