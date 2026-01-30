「県小学校児童画展第18回嘉麻市展」が24日、織田廣喜美術館（福岡県同市上臼井）で始まった。市内の児童が描いた水彩型や木版画372点が展示されている。2月1日まで。市教育委員会主催。県小学校児童画展（県小学校図画工作教育研究会主催）で特選や入選に選ばれた作品などで、ウサギや猫と触れ合ったり、スポーツでガッツポーズを決めたりといった生き生きとした日常が題材となっている。初日は家族連れらが訪れ、「すて