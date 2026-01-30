少子化と高齢化はますます進む。国民の暮らしに安心をもたらす社会保障制度は、将来を見据えて持続可能な仕組みにする必要がある。給付と負担のバランスの取れた改革を急ぎたい。国民の「痛み」を伴う議論も避けて通ることはできない。国民皆年金や国民皆保険は1961年に制度が確立されて以来、見直しを重ねているが、高齢者の増加で財政運営は厳しさを増している。社会保障全体を見ても、給付費の総額は年140兆円規模にま