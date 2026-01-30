秋月藩のお抱え絵師や太宰府の町絵師として活躍した齋藤秋圃（しゅうほ）（1772〜1859）の画業を顧みる企画展が、福岡県小郡市三沢の九州歴史資料館（九歴）で開かれている。屏風絵など22点で優れた画力を伝える。秋圃は大阪で画技を生かし、宴席を盛り上げる幇間（ほうかん）として活動。その後、秋月藩のお抱えとなり、隠居後は太宰府で町絵師として人気を博した。九歴は福岡の近世絵画を考える上で重要な存在と位置付け、調