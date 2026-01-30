大分県日田市三本松のボウリング場「日田アストロボウル」は23日、昨年主催したチャリティー大会の収益金の一部4万5937円を、市社会福祉協議会に寄付した。寄付金は、市内の福祉事業に充てられる。大会は、175チームが参加して開かれた「水郷杯争奪第41回職域・グループ親善チャリティーボウリング大会」。同ボウリング場は新型コロナウイルスの流行でチャリティー大会を一時中断していたが、今回は4年ぶりに実施した。寄付