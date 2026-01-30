三菱重工業が、長崎造船所（長崎市）で船舶の修繕能力の5割増強を検討していることが分かった。世界的な海運市場の成長に加え、中国の海洋進出を念頭にした海上の警備や防衛力強化で需要が拡大しているという。政府は経済安全保障の一環で造船業の再生を打ち出しており、今後も伸びが想定される修繕需要に対応する。