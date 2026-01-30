けが人が相次いだ皿倉山（北九州市八幡東区）山頂の滑り台について、北九州市は28日、対象年齢の6〜12歳に限って利用を認めることに決定したと発表した。夜間の利用は、子どもも含めて禁止する。識者でつくる検討会議の最終報告を踏まえ、対応を決めた。