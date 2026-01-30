昨年8月の記録的大雨で氾濫した熊本県玉名市の境川について、県と市は治水対策を加速化させる。それぞれ管理する区間で、堆積した土砂を今年6月の出水期までに撤去するほか、県は旧国道208号近くに河川監視カメラを新設し、4月から運用を始める。さらに県は、来年6月までに河道バイパスの整備を終えて流路を切り替え、その上流側の護岸整備にも前倒しで取り組む方針だ。（宮上良二）境川は以前から大雨で越水することが多く、