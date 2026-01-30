八女文化連盟書道部の会員展（新春書道展）と、誰でも出品できる「みんなの書道展」が、福岡県八女市吉田の岩戸山歴史文化交流館「いわいの郷」で開かれている。いずれも2月8日まで。みんなの書道展は、会員らを中心とする実行委員会が主催。誰もが好きなテーマで書を楽しめる企画の情報が口コミで広がり、初回の2年前は約180点だった応募作は、昨年が約500点、今年は702点にまで増えた。九州内外の幼児から90代まで、老若男女