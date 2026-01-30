長崎県は29日、県内最高齢だった門口正雄（かどぐち・まさお）さんが27日に長崎市内の病院で死去したと発表した。110歳だった。告別式は30日午前11時から同市矢上町1の12の東長崎斎場で。喪主は次男孝雄（たかお）さん。門口さんは1915（大正4）年9月生まれで、昨年4月から最高齢者だった。新たな最高齢者は諫早市の中村モトメさん（109）になった。（一ノ宮史成）