長崎県平戸市岩の上町の平戸図書館が開館10周年記念事業で募集していた「図書館エッセイコンテスト」の最優秀賞に同市山中町の自営業、有安直子さん（45）の「三階の図書館から、街の宝物へ」が選ばれ、館内で24日、表彰式があった。昨年7〜10月の募集期間に計60作の応募があった。有安さんはエレベーターがない3階建ての旧図書館に通っていた頃に妊娠。階段の上り下りに苦労した思い出と、新しく海沿いに建った現在の図書館